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رياضة

"بقلب مليء بالذكريات".. غريزمان يعلن اعتزاله اللعب دوليا

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:00
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أعلن نجم المنتخب الفرنسي وبطل العالم 2018، أنطوان غريزمان، اعتزاله كرة القدم دوليا الإثنين "بقلب مليء بالذكريات" حسب ما ذكر على حسابه الخاص في منصة "إكس".

وكتب لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني (137 مباراة دولية، 44 هدفا)، البالغ من العمر 33 عاما "أغلق هذه الصفحة من حياتي".
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وقال لاعب برشلونة الإسباني سابقا في الفيديو الذي نشره "ببالغ التأثر أعلن اعتزالي كلاعب في منتخب فرنسا، بعد عشر سنوات مذهلة".
 
وتابع في فيديو بلغت مدته دقيقتين ويُظهر أبرز لحظاته بقميص المنتخب ومنها الفوز بمونديال روسيا وأهدافه الستة في الطريق لبلوغ نهائي كأس أوروبا 2016 "لقد حان الوقت اليوم بالنسبة لي لطي الصفحة وإفساح المجال للجيل الجديد".

وتابع "غريزو" في رسالته التي حيا فيها المدرب ديدييه ديشان والجماهير: "شكرا لمدربي، ثقتكم ودعمكم طوال مسيرتي الدولية كان ضروريا لتطوري كلاعب".
 
وعانى غريزمان من أداء متذبذب في كأس أوروبا الأخيرة حيث لم يشركه ديشان في التشكيلة الأساسية لمباراتين وأبرزها في نصف النهائي أمام إسبانيا (1-2)، وأكدّ لاحقا في مقابلة مع برنامج "تيليفوت" في سبتمبر أنه لا يرغب في التوقف عن اللعب مع المنتخب. (سكاي نيوز عربية)
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