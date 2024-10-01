Advertisement

رياضة

من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب آسيوي في العام؟

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1255125-638633909357374249.jpg
Doc-P-1255125-638633909357374249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2023.
 
وشهدت قائمة اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي لموسم 2023- 2024، تواجد نجمي الأردن وقطر، بعد مساهمتها في وصول بلدهما إلى نهائي كأس آسيا.
Advertisement
 
وترشح كل من الأردني يزن النعيمات، والكوري الجنوبي سيوول يانج وو، والقطري أيمن عفيف، لجائزة أفضل لاعب آسيوي في العام.

أما المرشحات لجائزة أفضل لاعبة آسيوية لعام 2023  تواجدت كل من الأسترالية كورتني فين، واليابانية كيكو سيكي، والكورية الجنوبية كيم هي ري.

يذكر أن هداف بطولة كأس آسيا 2024 الماضية، كان أكرم عفيف نجم منتخب قطر برصيد 8 أهداف، الذي ساهم في حصد بلاده لللقب، أما يزن النعيمات فسجل 4 أهداف في البطولة. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:44 | 2024-10-01
10:36 | 2024-10-01
04:02 | 2024-10-01
00:00 | 2024-10-01
23:00 | 2024-09-30
10:01 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24