ضربة قاسية.. "روبن لو نورمان" يواجه إصابة خطيرة في ديربي مدريد

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وقال أتلتيكو في بيان عشية رحلته إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا: تلقى روبن لو نورمان ضربة عنيفة على رأسه في الدقائق الأخيرة من ديربي مدريد، حيث خضع لسلسلة من الفحوص والتقييم من قبل المتخصصين الذين قرروا أنه يعاني من صدمة قحفية مع ورم دموي تحت الجافية.وتعرض لو نورمان لهذه الإصابة خلال التحام بالفرنسي أوريليان تشواميني الأحد خلال مباراة الديربي.ولم يسافر المدافع المتوج هذا الصيف بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني مع الفريق إلى لشبونة، ومن المفترض أن يغيب عن الملاعب لأيام عدة وفقا للصحافة الإسبانية.وفرض لاعب ريال سوسييداد السابق الذي انتقل إلى أتلتيكو مقابل 34.5 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية، نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني منذ بداية الموسم. (العربية)