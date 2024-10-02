Advertisement

رياضة

مانشستر سيتي وأرسنال وبرشلونة يصححون أوضاعهم الأوروبية

Lebanon 24
02-10-2024 | 01:19
A-
A+
Doc-P-1255577-638634540527026415.jpg
Doc-P-1255577-638634540527026415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، الثلاثاء، إذا هز شباك مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4 مرات.
وكان سيتي حامل لقب البطولة عام 2023، افتتح مشواره بالتعادل السلبي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بينما تعرض براتيسلافا لخسارة بخماسية أمام سلتك الاسكتلندي.
Advertisement
وفي لندن، سجل كاي هافرتس وبوكايو ساكا هدفين في الشوط الأول، ليقودا أرسنال الإنجليزي إلى الفوز 2-صفر على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي.
وبعد التعادل خارج ملعبه أمام أتلانتا الإيطالي في المباراة الافتتاحية، كان العبء كبيرا على عاتق فريق المدرب ميكل أرتيتا لتحقيق الفوز.
وتقدم هافرتس بضربة رأس لفريقه في الدقيقة 20، ثم منح ساكا أرسنال السيطرة الكاملة بعد 15 دقيقة أخرى بالهدف الثاني.
وفي مباراة أخرى، اكتسح برشلونة الإسباني يانغ بويز السويسري بخماسية نظيفة، ليستعيد توازنه بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام موناكو الفرنسي.
وسجل للفريق الكتالوني روبرت ليفاندوفسكي (ثنائية) ورافينيا وإنيغو مارتينيز، ومحمد كامارا مدافع يانغ بويز بالخطأ في مرماه.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:14 | 2024-10-02
23:00 | 2024-10-01
16:18 | 2024-10-01
13:28 | 2024-10-01
11:44 | 2024-10-01
10:36 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24