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رياضة
مانشستر سيتي وأرسنال وبرشلونة يصححون أوضاعهم الأوروبية
Lebanon 24
02-10-2024
|
01:19
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حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، الثلاثاء، إذا هز شباك مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4 مرات.
وكان سيتي حامل لقب البطولة عام 2023، افتتح مشواره بالتعادل السلبي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بينما تعرض براتيسلافا لخسارة بخماسية أمام سلتك الاسكتلندي.
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وفي لندن، سجل كاي هافرتس وبوكايو ساكا هدفين في الشوط الأول، ليقودا أرسنال الإنجليزي إلى الفوز 2-صفر على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي.
وبعد التعادل خارج ملعبه أمام أتلانتا الإيطالي في المباراة الافتتاحية، كان العبء كبيرا على عاتق فريق المدرب ميكل أرتيتا لتحقيق الفوز.
وتقدم هافرتس بضربة رأس لفريقه في الدقيقة 20، ثم منح ساكا أرسنال السيطرة الكاملة بعد 15 دقيقة أخرى بالهدف الثاني.
وفي مباراة أخرى، اكتسح برشلونة الإسباني يانغ بويز السويسري بخماسية نظيفة، ليستعيد توازنه بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام موناكو الفرنسي.
وسجل للفريق الكتالوني روبرت ليفاندوفسكي (ثنائية) ورافينيا وإنيغو مارتينيز، ومحمد كامارا مدافع يانغ بويز بالخطأ في مرماه.
المصدر: سكاي نيوز
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