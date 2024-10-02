لويس إنريكي يتعرض للانتقاد.. ما السبب؟

تعرض الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، للعديد من الانتقادات بسبب إهانته لإحدى الصحفيات، عقب خسارة فريقه أمام أرسنال الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا.

وكان إنريكي أوضح في أكثر من مناسبة عدم حبه التعامل مع الصحفيين، خاصة منذ انتقاله لتدريب الفريق الفرنسي.



وقامت الصحفية العاملة بقناة Canal+ الفرنسية، مارغوت دومون، بسؤال إنريكي عقب المباراة حول استبعاد عثمان ديمبيلي من قائمة المباراة، لكنه رفض الإجابة عن ذلك السؤال، لتلحقه بسؤال آخر بعد ذلك حول تكتيكاته في المباراة.



ورد إنريكي على سؤال الصحفية قائلا:"لا، ليس لدي أي نية لشرح التكتيكات لأنك لن تفهميها.. أشياء كثيرة ستحتاج إلى التصحيح لكن ليس لدي أي نية لشرح ذلك".

وتلقى إنريكي انتقادات من قبل وسائل الإعلام الفرنسية، حيث وصفت رده بأنه "مثير للدهشة"، و"مهين". (روسيا اليوم)