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رياضة
ما سبب حرمان كريستيانو جونيور من الهاتف المحمول؟
Lebanon 24
02-10-2024
|
15:39
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نقل موقع "موندو" الإخباري عن قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو قوله انه يرفض السماح لابنه كريستيانو جونيور باستخدام الهاتف المحمول.
وقال رونالدو: "لن أشتري لابني هاتفا محمولا، أنا رياضي يمتلك أكبر عدد من المتابعين على إنستغرام في العالم وكثيرا ما يسألني المتابعون عن سبب عدم السماح لابني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
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وأضاف: "في عام 2020، أنشأ كريستيانو جونيور حسابا سريا على "إنستغرام" وحصل على مليون متابع في يوم واحد وعندما اكتشفت ذلك الأمر طلبت منه فورا، حذف الحساب، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لا يمتلك ابني هاتفا محمولا، اتخذت هذا القرار لأنني أريد أن يدرك قيمة العمل الجاد، وأن يتدرب بجدية لتحقيق إمكاناته الكاملة".
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