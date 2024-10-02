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رياضة

هل عاد ميسي لقيادة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 23:00
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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في إنتر ميامي الأمريكي لصفوف منتخب بلاده، استعدادا لخوض مباراتين ضد فنزويلا وبوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.


وعاد ميسي بعدما غاب عن مواجهتي تشيلي وكولومبيا خلال معسكر سبتمبر الماضي، حيث كان يعاني من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا في 15 يوليو الماضي.
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واختار ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين 27 لاعبا لخوض مباراتي فنزويلا وبوليفيا وهم:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي، خوان موسو، والتر بينيتيز.

الدفاع: غونزالو مونتيل، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليوناردو باليردي، جيرمان بيتزيلا، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاليافيكو.

الوسط: لياندرو باريديس، ماك أليستر، رودريغو دي بول، إيسيكيل بالاسيوس، إنزو فرنانديز، لو سيلسو، تياغو ألمادا.

الهجوم: أليخاندرو جغارناتشو، نيكولاس غونزاليس، نيكو باز، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز، فالينتين كاربوني، ليونيل ميسي.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني مضيفه الفنزويلي في العاشر من أكتوبر الجاري لحساب الجولة التاسعة من التصفيات المونديالية، قبل أن يستقبل منتخب بوليفيا في بوينس آيرس في 16 من الشهر ذاته.

ويعتلي منتخب الأرجنتين صدارة الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 18 نقطة بعد مرور 8 جولات.
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