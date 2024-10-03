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رياضة
ليالي الأبطال.. سقطة مدوّية لريال مدريد
Lebanon 24
03-10-2024
|
00:04
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حقق نادي ليل الفرنسي فوزاً تاريخياً على ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بتغلبه عليه بهدف دون مقابل مساء الأربعاء في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المهاجم الكندي جوناثان ديفيد (45+3) من ركلة جزاء بعد عودة الحكم لتقنية المساعدة بالفيديو واحتساب لمسة يد على الفرنسي إدواردو كامافينغا داخل منطقة الجزاء.
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وألحق ليل الخسارة الأولى بالنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا منذ أيار 2023 أمام مانشستر سيتي.
واستحق ليل إنجازه كونه كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة ووقف لاعبوه ندا أمام نجوم النادي الملكي المتوج بلقبه الخامس عشر الموسم الماضي.
وجاءت خسارة النادي الملكي بعد ثلاثة أيام على سقوطه في فخ التعادل لأمام جاره أتليتيكو مدريد (1-1) في الدوري، وقبل أربعة قمم ساخنة في المسابقة القارية العريقة أمام وصيفه بوروسيا دورتموند الالماني وميلان الايطالي وليفربول الانكليزي وأتالانتا الايطالي. (بي إن سبورتس)
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