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رياضة

كأنها في العشرينات: والدة بطل الدوري الألماني تُثير الجدل.. ظنوا أنها زوجته! (صور)

Lebanon 24
03-10-2024 | 00:51
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أثارت والدة اللاعب الألماني، ليون داجاكو الجدل، واعتقد العديد من المشجعين أنها زوجته.

وأطل بطل الدوري الألماني السابق بجوار والدته، بليرتا، في صورة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن لم يتمكن المعجبون من تصديق أعينهم بسبب مظهرها المذهل.
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واكتسبت بليرتا، وهي خبيرة تجميل من أصل ألباني في كوسوفو، شهرة واسعة في كرواتيا، حيث يلعب ابنها حاليا كمهاجم في نادي هايدوك سبليت.
 
 
 
 
 
 
في حين تبدو الشقراء وكأنها في العشرينات، إلا أنها في الأربعينات من عمرها.

وأصبحت مؤخرا جدة بعدما أنجب داجاكو "23 عاما" وصديقته ليوني جون طفلة اسمها نافا في آذار الماضي.

وغالبا ما تشارك بليرتا لمحات عن نمط حياتها المتميز بالسفر عبر صفحتها على "إنستغرام"، والتي نجحت في جذب انتباه الناس واكتساب ما يقرب من 22 ألف متابع على المنصة.

وفي رد فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أحد المعجبين: هذه والدة اللاعب، وليست زوجته، أنا مندهش حقا.

داجاكو هو أحد ثلاثة أبناء لبليرتا، ولد في ألمانيا بعد أن فر والدته ووالده من الحرب الأهلية اليوغوسلافية قبل أن ينتقلا بين شتوتغارت وبايرن ميونخ.

وفاز المهاجم بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ في 2020، بعد مشاركته في مباراتين.(العربية)


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