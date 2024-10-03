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رياضة

رغم النقص العددي... انتصار ثمين ليوفنتوس

Lebanon 24
03-10-2024 | 02:04
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عاد يوفنتوس الإيطالي بانتصار غالٍ 3-2 من أرض مستضيفه لايبتسيغ الألماني بعد مباراة عصيبة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا مرحلة الدوري الأربعاء.
وسجل ليوفي، الصربي دوشان فلاهوفيتش 50 و68 ثنائية، وفرانشيسكو كونسيساو بينما وقع على هدفي صاحب الأرض لاعب واحد هو السلوفيني بينيامين سيسكو 30، ومن ركلة جزاء 65.
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وتعرض حارس يوفي ميشيلي دي غريغوريو للطرد 59 بعد أن لمس الكرة خارج منطقة الجزاء.

كما استُبدل لاعبان من يوفي قبل مرور الربع ساعة الأولى بسبب الإصابة، وهما البرازيلي جليسون بريمير 7، ونيكولاس غونزاليس 12.

وصار رصيد السيدة العجوز 6 نقاط، بينما تلقى لايبتسيغ الخسارة الثانية. (بي إن سبورتس)
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