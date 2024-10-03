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رياضة
أول تعليق لأنشيلوتي بعد سقوط ريال مدريد المفاجئ في دوري الأبطال.. ماذا قال؟
Lebanon 24
03-10-2024
|
09:41
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اعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بسوء أداء فريقه خلال المباراة التي خسرها ضد ليل الفرنسي 0-1 أمس الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
وكبد ليل نظيره ريال مدريد، خسارته الأولى بعد 36 مباراة متتالية بلا هزيمة.
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وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "من الصعب تحليل هذه المباراة، كنا سيئين في كل الجوانب ولم نصنع فرصا، الاستحواذ كان بطيئا، ولا توجد أفكار. مهاجمونا يحتاجون إلى اللعب أكثر مباشرة على المرمى، وهذه مشكلة عندما يكون اللعب بطيئا".
وأضاف: "لقد كانت مباراة سيئة وأظهرنا صورة سيئة".
وتابع: "الخسارة ضد أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي ساعدتنا على التغيير. نأمل أن يحدث نفس الشيء الآن"، في إشارة إلى أن الفريق الملكي توج في نهاية الموسم بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وأوضح المدرب الإيطالي: "ما لم يحدث لنا لحسن الحظ مرات عديدة في الآونة الأخيرة قد حدث، وهو أن الفريق المنافس لعب بشكل أفضل واستحق الفوز".
وأكمل: "كان بوسعنا إدراك التعادل أمام ليل في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن ذلك لم يكن مستحقا، علينا أن نتعلم كما فعلنا في المرة الأخيرة التي خسرنا فيها، ما يتعين علينا تحسينه واضح تماما". (روسيا اليوم)
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