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رياضة

أزمة محتملة بين نجوم النصر.. ما علاقة ميسي؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:16
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تلوح في الأفق بوادر أزمة محتملة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.
 
ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" رسالة للجماهير بعد التتويج بكأس درع المشجعين مع فريقه إنتر ميامي.
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وقال ميسي :" أُنْجِز الهدف الأول.. فخور جدا بهذا الفريق نحن نمضي قدما برغبة في تحقيق مزيد من الأشياء معا".
 
وتفاعل تاليسكا نجم النصر بالإعجاب مع الرسالة التي نشرها ليونيل ميسي الأمر الذي أثار جدلا واسعا.
 
ودارت التكهنات حول احتمالية حدوث أزمة بين تاليسكا ورونالدو خاصة في ظل الحساسية في العلاقة بين ميسي ورونالدو والصراع "الخفي" بينهما على مدار السنوات الماضية. (روسيا اليوم) 
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