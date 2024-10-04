رسميًا.. سعود عبد الحميد أساسيًا لأول مرة مع روما

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ظهر الدولي سعود عبد الحميد لأول مرة في التشكيل الأساسي مع ناديه روما الإيطالي الذي يلتقي مع إيلفسبورغ السويدي في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.وشارك الدولي السعودي يوم الخميس الماضي ولعب نحو (20) دقيقة في أول ظهور له مع فريق روما خلال المواجهة التي حسمها التعادل (1 ـ 1) أمام أتلتيك بلباو الإسباني في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.وقرر المدير الفني لروما يوريتش الدفع بسعود عبدالحميد أساسيا أمام إيلفسبورغ.يذكر أن سعود عبد الحميد الظهير الدولي( 25عاما) انضم إلى فريق العاصمة الإيطالية في أغسطس الماضي ليصبح أول لاعب سعودي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي «الكالتشيو».ويحتل روما الذي تعادل (1-1 )مع بيلباو في افتتاحية مشواره بالدوري الأوروبي المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد (9) نقاط.