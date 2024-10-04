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رياضة

الاتحاد يضغط على الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي

Lebanon 24
04-10-2024 | 03:31
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حقق فريق الاتحاد فوزا مهما على مضيفه الأخدود بثنائية مقابل هدف ليواصل مطاردة الهلال المتصدر وحامل اللقب في الدوري السعودي للمحترفين.
والتقى الاتحاد مع نظيره الأخدود على أرضية ستاد الأمير "هذلول بن عبد العزيز" في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
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وتقدم الاتحاد بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق كريم بنزيما بعد استلامه تمريرة من موسى ديابي  ليسيطر عليها ويطلق تسديدة صاروخية إلى داخل الشباك.
وأضاف حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 89 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ستيفن برغوين سكنت الشباك.
ولم يكن هدف صالح العباس في الوقت بدل الضائع كافيا ليعوض الأخدود في النتيجة.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة متساويا مع الهلال الذي يحل ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل.
فيما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الـ15. (روسيا اليوم)
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