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رياضة

بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا.. بالاك يحرج عن صمته

Lebanon 24
04-10-2024 | 05:19
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خرج النجم الألماني السابق مايكل بالاك، عن صمته للرد على ما أثير بشأن علاقته الجديدة بشريكته صوفيا شناديرهان بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا.
 
ومن جانبه قال بالاك في بيان رسمي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بسبب التقارير الإعلامية الأخيرة، أشعر بأنني مضطر لتقديم التوضيح التالي، شريكة حياتي صوفيا ليست الحبيبة السابقة لابني الراحل ولم تكن صديقة له".
 
وأضاف اللاعب المعتزل البالغ 48 عاما:"سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل الأكاذيب المنتشرة في الصحف، ونطلب منكم احترام خصوصيتنا أكثر من ذلك".
 
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وكشفت العارضة الألمانية البالغة 23 عاما، الشهر الماضي ارتباطها بعلاقة عاطفية مع لاعب تشيلسي وبايرن ميونخ السابق، وهو ما تسبب في حالة من الجدل، بعد ظهور ادعاءات بأنها كانت صديقة ابنه الراحل إميليو الذي لقي مصرعه في عام 2021 إثر حادث دراجة رباعية في مدينة لشبونة بالبرتغال، حيث كانت العائلة بأكملها تقضي عطلة. (روسيا اليوم)
 
 
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