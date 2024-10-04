لاعب كرة قدم "عضّ" منافسه.. فأُوقف 8 مباريات (صورة)

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أوقف ميلوتين أوسمايتش مهاجم بريستون 8 مباريات بعد عضه مدافع بلاكبيرن أوين بيك ليعيد إلى الأذهان العقوبات التي اعتاد عليها الأوروغوياني لويس سواريز.وعض أوسمايتش منافسه بيك خلال اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين.وهاجم مهاجم الجبل الأسود المدافع بعدما قام الأخير بركل دوان هولمز لاعب بريستون.وكشف جون يوستاس مدرب بلاكبيرن أن بيك حصل على آثار عضة كبيرة على رقبته حتى أنه أظهرها لجميع زملائه، لقد صدم.وغرم أوسمايتش الذي اعترف بتهمة السلوك العنيف بمبلغ 15 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى الإيقاف 8 مباريات. (العربية)