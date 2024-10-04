هل يتواجد رونالدو ضمن قائمة البرتغال لمواجهتي بولندا واسكتلندا؟

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تصدر كريستيانو رونالدو، هداف النصر السعودي، قائمة منتخب البرتغال، استعدادا لمباراتي بولندا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية.ويلعب منتخب البرتغال أمام نظيره البولندي في 12 تشرين المقبل، ثم أمام اسكتلندا في 15 من الشهر ذاته في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم.وجاءت تشكيلة البرتغال للمباراتين كالتالي:حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (ريال بيتيس)، ريكاردو فيلهو (فارينزي).الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي)، غونزالو إيناسيو (سبورتينغ لشبونة)، جواو كانسيلو (الهلال)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون).الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، أوتافيو (النصر)، صامويل كوستا (مايوركا)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، روبين نيفيز (الهلال).الهجوم: رافائيل لياو (ميلان)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، جواو فيليكس (تشيلسي)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ديوغو جوتا (ليفربول).وينافس منتخب البرتغال في المجموعة الأولى رفقة كرواتيا، وبولندا، واسكتلندا، ويحتل رفقاء رونالدو مركز صدارة المجموعة بست نقاط.