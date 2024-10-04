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رياضة

محكمة التحكيم الرياضية تخفف عقوبة بوغبا

Lebanon 24
04-10-2024 | 23:00
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قررت محكمة التحكيم الرياضية تخفيف عقوبة إيقاف لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوغبا بسبب المنشطات من أربعة أعوام إلى 18 شهرا.

وقال ماتيو ريب المدير العام للمحكمة إن مدة "الإيقاف باتت الآن 18 شهرا بداية من 11 ايلول 2023"، أي أن بوغبا سيعود إلى الملاعب بعد نحو شهرين.
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يذكر انه تم إيقاف بوغبا مؤقتا في ايلول 2023 بعد أن وجد اختبار المخدرات مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في دمه، وبعد خمسة أشهر، تم إيقافه لمدة أربع سنوات، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، وتعهد باستئناف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).


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