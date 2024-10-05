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رياضة

ما حقيقة إيقاف إيمان خليف مدى الحياة وتجريدها من جميع ألقابها؟

Lebanon 24
05-10-2024 | 01:00
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قامت اللجنة الأولمبية الجزائرية بإنهاء الجدل بشأن التقارير التي تحدثت عن إيقاف الملاكمة إيمان خليف مدى الحياة وتجريدها من جميع ألقابها.

وأصدرت اللجنة بيانا رسميا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أكدت فيه أن جميع المعلومات المتداولة حول إيقاف البطلة الأولمبية، التي حققت ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024، غير صحيحة.
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وأوضحت "نجدد طمأنة الجماهير الجزائرية بأن كل الاخبار المغلوطة حول الملاكمة الجزائرية عموما والبطلة إيمان خليف خاصة عارية من الصحة ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية، هي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر واضحة المصدر للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت يوم الخميس الماضي أن الاتحاد الدولي للملاكمة أوقف إيمان خليف مدى الحياة.

وصنعت إيمان خليف الحدث في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد تتويجها بذهبية منافسات وزن 66 كغ، لتصبح أول عربية تحرز الذهبية في الملاكمة بتاريخ الأولمبياد. (روسيا اليوم)

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