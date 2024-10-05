في "الألتميت" نيمار الأغلى.. إليكم التفاصيل

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يتقدم النجم البرازيلي نيمار على جميع لاعبي الهلال والأهلي بقيمته في طور "ألتمت تيم" بلعبة EAFC 25 بينما يعتبر فهد الرشيدي ذو الكرت "البرونزي" أغلى لاعبي فريقه قبل مواجهتهم المنتظرة اليوم السبت في قمة المرحلة السادسة من دوري روشن السعودي.وتحظى لعبة "إي أيه إف سي" بشعبية كبيرة في العالم على جميع الأجهزة مثل البلاي ستيشن والإكس بوكس وغيرها، إذ تتيح للاعبين تشكيل فرق من الصفر والعديد من الأطوار الأخرى المعروفة ومن أشهرها ما يسمى "الألتميت تيم".وتعرف الألتميت تيم بالبطاقات الذهبية والفضية والبرونزية وغيرها والتي تظهر قدرة اللاعب في الطور المعني، وقبل المباراة بيوم واحد يتصدر البرازيلي نيمار قائمة أغلى لاعبي الهلال في الألتميت تيم بسعر 93 ألفا و500 كوينز، يليه البرتغالي روبن نيفيز بـ 16 ألفاً و500، وجواو كانسيلو بـ 6 آلاف و400، وسافيتش رابعا 3 آلاف و400، وكوليبالي خامسا بألف ومئتين، والمغربي ياسين بونو في المركز السادس بالسعر نفسه.وفي الجهة المقابلة من المواجهة، تقدم فهد الرشيدي ببطاقته البرونزية قائمة أغلى لاعبي الفريق الغربي يوم الجمعة إذ بلغ سعر شرائه في اللعبة 5 آلاف و100 يليه عبدالرحمن الحمياني البرونزي الآخر بالمبلغ نفسه.وجاء الجزائري رياض محرز ثالثا بـ3 آلاف و400 كوينز، وخلفه التركي ميريح ديمرال بألف و700، والبرازيلي إيبانيز بألف و300 كوينز، أما الدولي الإنجليزي إيفان توني فكانت قيمته 750 فقط.(العربية)