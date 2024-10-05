ثورة غضب عارمة بين ثلاثي ريال مدريد.. تقرير يكشف

كشفت تقارير صحفية إسبانية سبب الخلاف الذي اندلع بين ثلاثي ريال مدريد جود بيلينغهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور خلال المباراة التي خسرها الفريق الملكي أمام ليل الفرنسي.

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ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه النجم الإنكليزي جود بيلينغهام في لحظة غضب عارمة على زميليه في الفريق الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور.وقالت "موندو ديبورتيفو" إن جود بيلينغهام فشل في المحافظة على الكرة وتسبب ضغط لاعبي نادي ليل في افتكاكها منه والقيام بهجمة خطيرة انتهت بتسديدة قوية أضاعت فرصة سانحة كادت تهز شباك أندريه لونين.ونتيجة لذلك ثار بيلينغهام ورفع يديه مظهرا سخطه على كل من فينيسيوس ومبابي اللذين لم يؤديا واجباتهما الدفاعية. (روسيا اليوم)