بعد تخفيف عقوبة إيقافه.. 3 وجهات محتملة لبوغبا

ينتظر أن يعود النجم الفرنسي بول بوغبا إلى ملاعب كرة القدم في آذار المقبل بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية أمس الجمعة تخفيف عقوبة إيقافه بسبب المنشطات من أربعة أعوام إلى 18 شهرا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بوغبا، لن يعود على الأغلب لارتداء قميص نادي يوفنتوس الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى حزيران 2026.



وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس قد يفسخ عقد بوغبا بالتراضي أو يتم إيجاد تسوية بشأن رحيله عن الفريق.



وأوضح أنه من الصعب أن يحقق يوفنتوس مكاسب مالية من بيع بوغبا عند فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لكن رحيله المبكر سيوفر 10 ملايين يورو لفريق "السيدة العجوز" (قيمة راتبه الحالي).



وذكر "كالتشيو ميركاتو" أن الانتقال إلى السعودية أو قطر هو الاختيار الأقرب لمستقبل بوغبا، كما أن هناك احتمالا ثالثا بالانتقال إلى الدوري الأميركي.



وتم إيقاف بوغبا مؤقتا في أيلول 2023 بعد أن وجد اختبار المخدرات مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في دمه، وبعد خمسة أشهر، تم إيقافه لمدة أربع سنوات، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، وتعهد باستئناف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس). (روسيا اليوم)