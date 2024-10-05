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رياضة

النصر يضرب العروبة بثلاثية في دوري روشن

Lebanon 24
05-10-2024 | 14:02
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حقق فريق النصر فوزا مستحقا على ضيفه العروبة بثلاثية نظيفة اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف النصر، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وساديو ماني "هدفين" في الدقيقتين 29 و71.
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ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وقلص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطة واحدة، لكن الأخير سيكون بمقدوره إعادة الفارق إلى أربع نقاط في حال فوزه على مضيفه الأهلي في وقت لاحق اليوم في قمة المرحلة السادسة.

في المقابل، تجمد رصيد العروبة عند سبع نقاط في المركز الـ11.
 
 
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