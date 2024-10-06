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رياضة

فوز مثير للإنتر على تورينو

Lebanon 24
06-10-2024 | 04:00
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حقق إنتر فوزاً مثيراً أمام ضيفه تورينو 3-2 اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل الفرنسي ماركوس تورام "هاتريك" في شباك الضيوف، 25 و35 و60، فيما دوّن دوفان زاباتا (36) ونيكولا فلاشيتش (86 من ركلة جزاء) هدفي تورينو. 
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ويحتل إنتر مركز الوصافة مؤقتاً بـ14 نقطة. 

وفي مباراة أخرى، دك أتالانتا شباك جنوى بخماسية مقابل هدف وحيد فيما انتزع أودينيزي فوزاً ثميناً من ضيفه ليتشي (1-صفر). (بي إن سبورتس)

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