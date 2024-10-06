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رياضة

رسالة خاصة من مشجعي مانشستر سيتي لغوارديولا.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
06-10-2024 | 05:48
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وجه مشجعو مانشستر سيتي رسالة خاصة للإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق، وذلك خلال مواجهة فولهام (3-2) في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أمس السبت.

ورفع المشجعون لافتة ضخمة في مدرجات ملعب "الاتحاد" كتبت عليها رسالة باللغة الكتالونية "بيب غوارديولا.. نريدك أن تبقى معنا".
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وينتهي عقد غوارديولا مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم المدير الفني بعد إمكانية تجديد التعاقد.

وكان غوارديولا تولى مسؤولية تدريب مان سيتي صيف 2016.

وقاد المدرب الإسباني الفريق السماوي لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، مثل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال آخر أربعة مواسم، وهو رقم قياسي، والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.
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