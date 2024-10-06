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رياضة
في حدث تاريخي.. حارس جيرونا يمنح فريقه فوزا ثمينا
Lebanon 24
06-10-2024
|
11:47
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دخل حارس نادي جيرونا، باولو غازانيغا التاريخ، بعد أن تصدى لـ"ثلاث ركلات جزاء" خلال مباراة فريقه ضد أتليتك بلباو، اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.
وتصدى الحارس الأرجنتيني لركلة جزاء نفذها لاعب بلباو أليكس بيرينيإر في الدقيقة 28.
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وفي الشوط الثاني، تحصل مهاجم بلباو، إينياكي ويليامز على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد عودة الحكم لمطالعة تقنية الفيديو.
وتألق غازانيغا وتصدى لركلة إينياكي لكن تقنية الفيديو تدخلت مجددا وطالبت بإعادة تنفيذ الركلة بسبب تقدم الحارس قبل التسديد.
وفي الركلة الثالثة، انبرى أندير هيريرا للتسديد وأرسل كرة أرضية تصدى لها الأرجنتيني بسهولة في الدقيقة 58.
ودفع بلباو الثمن غاليا لإهداره الركلات الثلاث، حيث خسر المباراة بهدفين لواحد.
والمفارقة، أن هدف فوز جيرونا جاء من ركلة جزاء نفذها المهاجم المخضرم كريستيان ستواني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. (روسيا اليوم)
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