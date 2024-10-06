26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مانشستر يونايتد يتعثر بالتعادل أمام أستون فيلا
Lebanon 24
06-10-2024
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعادل مانشستر يونايتد أمام مضيفه أستون فيلا، الأحد، دون أهداف ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
التعادل يعد نتيجة جيدة في ظل اهتزاز نتائج مانشستر يونايتد مقابل تألق أستون فيلا في الآونة الأخيرة بعد فوزه على بايرن ميونيخ الألماني 1- 0 وعلى يونغ بويز السويسري 3-0 في دوري أبطال أوروبا، لا سيما وأن المباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك.
Advertisement
وبتعادله الثاني خلال الموسم الجاري مقابل انتصارين وثلاث هزائم، رفع يونايتد رصيده إلى 8 نقاط في المركز 14.
وفي المقابل، بات رصيد فيلا 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف تشلسي الرابع الذي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات على الصعيدين المحلي والقاري بتعادله مع ضيفه نوتنغهام فورست 1-1.
ووجد الفريق اللندني نفسه متخلفا في الدقيقة 49 بهدف للنيوزيلندي كريس وود بعد تمريرة رأسية من الصربي نيكولا ميلينكوفيتش إثر ركلة حرة، لكنه رد سريعا عبر نوني مادويكي بعد تمريرة من كول بالمر (57).
وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية رغم اضطرار فورست إلى إكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد جيمس وورد-براوز بالإنذار الثاني (78).
المصدر: سكاي نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
02:00 | 2024-10-06
06/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
06:38 | 2024-10-06
06/10/2024 06:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
00:50 | 2024-10-06
06/10/2024 12:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
01:30 | 2024-10-06
06/10/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:47 | 2024-10-06
في حدث تاريخي.. حارس جيرونا يمنح فريقه فوزا ثمينا
09:31 | 2024-10-06
بقرار جديد.. ريال مدريد يفاجئ كارفاخال
05:48 | 2024-10-06
رسالة خاصة من مشجعي مانشستر سيتي لغوارديولا.. ماذا جاء فيها؟
05:00 | 2024-10-06
هل يغير ريال مدريد خططه بشأن صفقة حكيمي؟
04:00 | 2024-10-06
فوز مثير للإنتر على تورينو
02:00 | 2024-10-06
كيف أصبح بنزيما "مايسترو" الاتحاد؟
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 03:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 03:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
07/10/2024 03:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24