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رياضة

المصنف الأول في الشطرنج يتحدى محمد صلاح

Lebanon 24
06-10-2024 | 23:00
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تحدى ماغنوس كارلسن المنصف الأول عالمياً في الشطرنج، النجم محمد صلاح لاعب ليفربول في لقاء يجمعهما، مشيراً إلى إعجابه الكبير بكرة القدم والهداف المصري تحديداً.
وسبق أن كشف محمد صلاح عن حبه للعبة الشطرنج، إذ اعترف بأنه "مدمن" لها، بعدما حصل على تصنيف رقم 1400 وهو أعلى من المتوسط بقليل.
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وقال صلاح حينها: أنا جيد للغاية في اللعبة، صحيح أنني لست كارلسن، ولا أعتقد بأن أي شخص بإمكانه هزيمة ماغنوس، لكن آمل أن ألعب معه يوماً ما.
ورد كارلسن على تصريحات صلاح عبر صحيفة "أوبزيرفر" يوم الأحد: أنا من كبار مشجعي كرة القدم ومن محبي صلاح تحديداً، لم ألتق به لكن بالتأكيد أود أن ألعب معه الشطرنج.
وسبق لكارلسن أن هزم ترنت ألكسندر أرنولد زميل صلاح في ليفربول في عام 2018، إذ استغرت مباراتهما 15 دقيقة فقط.
وكشف كارلسن أن مواطنه مارتن أوديغارد لاعب أرسنال أحد اللاعبين الجيدين في الشطرنج، إذ قال: كان أوديغارد يلعب كثيراً في فترة ماضية، أعتقد أنه لاعب جيد للغاية.
(العربية)
 
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