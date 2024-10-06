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رياضة

يوفنتوس وقع في فخّ كالياري

Lebanon 24
06-10-2024 | 23:31
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وقع يوفنتوس في فخّ التعادل 1-1 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمام كالياري، ليفقد فرصة الاستحواذ على المركز الثاني.
وكان يوفنتوس في طريقه الى تحقيق فوزه الثاني توالياً والثالث في مختلف المسابقات عندما تقدم عبر هدافه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش (15 من ركلة جزاء)، لكن كالياري أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ومن ركلة جزاء أيضاً سجلها الروماني رازفان مارين (88 من ركلة جزاء) هدف كالياري.
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وهو التعادل الرابع ليوفنتوس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.

وطرد لاعب يوفي البرتغالي فرانسيسكو كونكيكاو في الدقيقة 89 بعد نيله الإنذار الثاني.

وفي باقي المواجهات، فاز لاتسيو على إمبولي (2-1) وفيورنتينا على ميلان (2-1) وتعادل بولونيا مع بارما (صفر-صفر) ومونتزا مع روما (1-1). (بي إن سبورتس) 

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