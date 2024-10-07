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رياضة

إنريكي يصدم "شبح" باريس

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:21
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واصل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان رسائله الحادة لتفسير قراراته تجاه بعض نجوم الفريق، وذلك بعد التعادل مع نيس بنتيجة (1-1) في ختام الجولة السابعة بالدوري الفرنسي.

وسئل إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن سبب استبدال راندال كولو مواني بين الشوطين وإشراك لي كانج إن، ليرد قائلا "كان بإمكاني تغيير خمسة لاعبين في الشوط الأول".
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واستدرك المدرب الإسباني "لكن قررت إجراء تغيير واحد فقط، وهذا هو التغيير الذي قمت به".

من جانبها سلطت شبكة GFFN الفرنسية الضوء على أداء كولو مواني أمام نيس، ووصفت مهاجم الديوك بأنه كان "شبحا" في الشوط الأول.

وأوضحت أن كولو مواني لمس الكرة 17 مرة فقط، وفقدها 8 مرات، وقام بـ 6 تمريرات ناجحة من أصل 9.

ولفتت إلى أن كولو مواني يعاني كثيرا تحت قيادة لويس إنريكي الذي أشركه 9 مرات فقط هذا الموسم منها مشاركتان بشكل أساسي.

وانضم مواني لصفوف سان جيرمان في صيف العام الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني بصفقة ضخمة وصلت إلى 100 مليون يورو. (كووورة)
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