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رياضة
"بايرن ميونيخ" يتصدر سباق التعاقد مع "فلوريان فيرتز" من باير ليفركوزن مقابل 80 مليون يورو
Lebanon 24
08-10-2024
|
01:30
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كثّف بايرن ميونيخ جهوده لضمّ لاعب الوسط فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن.
وبثّت شبكة "سكاي سبورتس" بألمانيا أن لائحة الأندية المهتمة بفيرتز (21 عاماً) لا تنفكّ تطول، علماً أن عقده مع ليفركوزن ينتهي عام 2027.
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وأضافت أن بايرن ميونيخ وريال مدريد هما المرشّحان للتعاقد مع اللاعب صيف 2025.
وتابعت أن فيرتز يشكّل الخيار الأول لبايرن، متقدّماً على تشافي سيمونز لاعب وسط لايبزيغ.
وأشارت إلى أن النادي البافاري أجرى "الاتصالات الأولى" بنجم ليفركوزن، الذي يخطّط للبقاء في الدوري الألماني لبضع سنوات، قبل الانتقال إلى الخارج.
ورجّحت أن يطلب ليفركوزن نحو 80 مليون يورو للتخلّي عن فيرتز. (الشرق)
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