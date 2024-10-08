محمد كنو يتعرض لعقوبة من فيفا.. إيقاف وغرامة بعد بطاقة حمراء في التصفيات

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وأعلنت اللجنة قرارا بإيقاف اللاعب البالغ 30 عاما، لثلاث مباريات إضافة لغرامة مالية قدرها 5 آلاف فرنك سويسري أي ما يعادل (21,9 ألف ريال سعودي).وجاءت تلك العقوبة بسبب ما وصفته اللجنة بالسلوك العنيف والحصول على بطاقة حمراء في لقاء المنتخب السعودي مع الصين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.وتعرض كنو للطرد في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بعد ضربه للاعب المنافس بدون كرة.وتأكد غياب اللاعب عن مباريات المنتخب السعودي في التصفيات أمام اليابان (الخميس) المقبل، والبحرين (الثلاثاء) القادم، وأستراليا في 14 تشرين الثاني المقبل.السعودية تعادلت على أرضها ووسط جماهيرها (1-1) مع أندونيسيا، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية، قبل أن تفوز 2-1 على مستضيفها منتخب الصين، لتجمع 4 نقاط من مباراتين، في وصافة المجموعة الثانية. (روسيا اليوم)