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رياضة

مشاكل السفر تؤدي إلى إلغاء مباريات "موهون باغان" في دوري أبطال آسيا 2

Lebanon 24
08-10-2024 | 04:08
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الاثنين أن موهون باغان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبا من مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لعدم سفره إلى تبريز الإيرانية لملاقاة نظيره تراكتور الإيراني.

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وقال الاتحاد الآسيوي عبر بيان رسمي: "بالاستناد للمادة 5.2 من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 24-25، يؤكد الاتحاد الآسيوي أن نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبا من المسابقة، بعد فشل النادي في الحضور إلى تبريز في إيران، لخوض مباراته ضمن المجموعة الأولى ضد نادي تراكتور، في 2 تشرين الأول".

مضيفا: "تم إلغاء جميع مباريات النادي واعتبارها لاغية بحسب المادة 5.6 من تعليمات المسابقة، لتجنب الشك، لن يتم أخذ أي نقاط أو أهداف في مباريات النادي في الاعتبار عند تحديد التصنيف النهائي في المجموعة الأولى، وفقا للمادة 8.3".

وجاء عدم سفر نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي إلى الأراضي الإيرانية، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وتحديدا في اليوم الأول من الشهر الجاري.

من جهة أخرى يترقب جمهور النصر موقف إدارة النادي السعودي بشأن سفر بعثة الفريق إلى إيران من أجل خوض مباراة الاستقلال يوم 22 تشرين الأول الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت القناة السعودية عن قرار صادم ينتظر النصر السعودي حال رفضه السفر إلى إيران لخوض لقاء الاستقلال.

وأوضحت أن النصر طلب نقل مباراة الاستقلال إلى ملعب محايد بعيدا عن إيران، ولكن لم يصل إلى إدارة النادي السعودي أي رد على هذا الطلب.

وأشارت إلى أن الاتحاد الآسيوي يعتزم إقامة المباراة على نفس الملعب وبالتالي سيكون النصر بمواجهة عقوبة صارمة حال تكرار سيناريو الفريق الهندي رغم المخاوف الأمنية التي تواجهها إيران. (روسيا اليوم) 
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