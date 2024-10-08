28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مشاكل السفر تؤدي إلى إلغاء مباريات "موهون باغان" في دوري أبطال آسيا 2
Lebanon 24
08-10-2024
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الاثنين أن موهون باغان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبا من مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لعدم سفره إلى تبريز الإيرانية لملاقاة نظيره تراكتور الإيراني.
Advertisement
وقال الاتحاد الآسيوي عبر بيان رسمي: "بالاستناد للمادة 5.2 من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 24-25، يؤكد الاتحاد الآسيوي أن نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبا من المسابقة، بعد فشل النادي في الحضور إلى تبريز في إيران، لخوض مباراته ضمن المجموعة الأولى ضد نادي تراكتور، في 2 تشرين الأول".
مضيفا: "تم إلغاء جميع مباريات النادي واعتبارها لاغية بحسب المادة 5.6 من تعليمات المسابقة، لتجنب الشك، لن يتم أخذ أي نقاط أو أهداف في مباريات النادي في الاعتبار عند تحديد التصنيف النهائي في المجموعة الأولى، وفقا للمادة 8.3".
وجاء عدم سفر نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي إلى الأراضي الإيرانية، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وتحديدا في اليوم الأول من الشهر الجاري.
من جهة أخرى يترقب جمهور النصر موقف إدارة النادي السعودي بشأن سفر بعثة الفريق إلى إيران من أجل خوض مباراة الاستقلال يوم 22 تشرين الأول الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وكشفت القناة السعودية عن قرار صادم ينتظر النصر السعودي حال رفضه السفر إلى إيران لخوض لقاء الاستقلال.
وأوضحت أن النصر طلب نقل مباراة الاستقلال إلى ملعب محايد بعيدا عن إيران، ولكن لم يصل إلى إدارة النادي السعودي أي رد على هذا الطلب.
وأشارت إلى أن الاتحاد الآسيوي يعتزم إقامة المباراة على نفس الملعب وبالتالي سيكون النصر بمواجهة عقوبة صارمة حال تكرار سيناريو الفريق الهندي رغم المخاوف الأمنية التي تواجهها إيران. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
16:00 | 2024-10-07
07/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة تطال الضاحية.. مكان معروف تمّ استهدافه
Lebanon 24
غارات عنيفة تطال الضاحية.. مكان معروف تمّ استهدافه
13:34 | 2024-10-07
07/10/2024 01:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزها على الضاحية.. لماذا تشنّ إسرائيل "غارات ليلية"؟
Lebanon 24
أبرزها على الضاحية.. لماذا تشنّ إسرائيل "غارات ليلية"؟
16:20 | 2024-10-07
07/10/2024 04:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
03:15 | 2024-10-08
08/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
05:06 | 2024-10-08
08/10/2024 05:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:10 | 2024-10-08
مرموش على طاولة ليفربول لخلافة محمد صلاح
07:00 | 2024-10-08
بعد إعلان اعتزاله.. ميسي يودع إنييستا بكلمات مؤثرة
01:52 | 2024-10-08
محمد كنو يتعرض لعقوبة من فيفا.. إيقاف وغرامة بعد بطاقة حمراء في التصفيات
01:30 | 2024-10-08
"بايرن ميونيخ" يتصدر سباق التعاقد مع "فلوريان فيرتز" من باير ليفركوزن مقابل 80 مليون يورو
23:00 | 2024-10-07
قبل 22 عاما.. شاهدوا أول هدف في مسيرة رونالدو الاحترافية!
16:00 | 2024-10-07
استبعاد حكمة ومراقب للمباريات بسبب فضيحة جنسية!
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
08/10/2024 16:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
08/10/2024 16:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
08/10/2024 16:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24