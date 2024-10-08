مرموش على طاولة ليفربول لخلافة محمد صلاح

دخل النجم المصري عمر مرموش، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت، دائرة نادي اهتمامات فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي.

ويأتي اهتمام ليفربول بإمكانية ضم عمر مرموش في ظل التكهنات حول رحيل النجم المصري الآخر محمد صلاح عن "الريدز" خلال الصيف المقبل، مع انتهاء عقده في حزيران 2025، خاصة وأنه حتى اللحظة لم تبدأ المفاوضات بين الطرفين لتجديد التعاقد، ما فتح الباب أمام كبار أوروبا، إلى جانب أندية دوري "روشن" السعودي للتعاقد معه.

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وكتب الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فلوريان بليتينبيرغ، عبر حسابه على منصة "X": "عمر مرموش موجود في قائمة اهتمامات نادي ليفربول، ويراقب الريدز وضعه عن كثب".



وأضاف: "في الوقت نفسه يريد آينتراخت فرانكفورت تمديد عقده مبكرا لمدة عام واحد حتى عام 2028 دون وضع أي شرط جزائي".



وتابع: "الأولوية القصوى لفرانكفورت هي الاحتفاظ بالمهاجم البالغ 25 عاما حتى نهاية الموسم الحالي".



في نفس السياق، كتب الصحفي الآخر في شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، كتب باتريك بيرجر، عبر حسابه على منصة "X": "يستعرض نادي ليفربول عدة خيارات داخليا لخلافة محمد صلاح، بما في ذلك مناقشة ومراقبة كل من عمر مرموش وكريم أديمي (بوروسيا دورتموند)".



واختتم: "يأمل آينتراخت في تمديد عقد مرموش لمدة عام آخر مع زيادة راتبه. وكان نوتينغهام وأستون فيلا مهتمين بضم اللاعب خلال الصيف الماضي". (روسيا اليوم)