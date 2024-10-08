Advertisement

رياضة

مرموش على طاولة ليفربول لخلافة محمد صلاح

Lebanon 24
08-10-2024 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1259073-638640007532750438.jpg
Doc-P-1259073-638640007532750438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخل النجم المصري عمر مرموش، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت، دائرة نادي اهتمامات فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي.
 
ويأتي اهتمام ليفربول بإمكانية ضم عمر مرموش في ظل التكهنات حول رحيل النجم المصري الآخر محمد صلاح عن "الريدز" خلال الصيف المقبل، مع انتهاء عقده في حزيران 2025، خاصة وأنه حتى اللحظة لم تبدأ المفاوضات بين الطرفين لتجديد التعاقد، ما فتح الباب أمام كبار أوروبا، إلى جانب أندية دوري "روشن" السعودي للتعاقد معه.
Advertisement
 
وكتب الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فلوريان بليتينبيرغ، عبر حسابه على منصة "X": "عمر مرموش موجود في قائمة اهتمامات نادي ليفربول، ويراقب الريدز وضعه عن كثب".

وأضاف: "في الوقت نفسه يريد آينتراخت فرانكفورت تمديد عقده مبكرا لمدة عام واحد حتى عام 2028 دون وضع أي شرط جزائي".

وتابع: "الأولوية القصوى لفرانكفورت هي الاحتفاظ بالمهاجم البالغ 25 عاما حتى نهاية الموسم الحالي".

في نفس السياق، كتب الصحفي الآخر في شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، كتب باتريك بيرجر، عبر حسابه على منصة "X": "يستعرض نادي ليفربول عدة خيارات داخليا لخلافة محمد صلاح، بما في ذلك مناقشة ومراقبة كل من عمر مرموش وكريم أديمي (بوروسيا دورتموند)".

واختتم: "يأمل آينتراخت في تمديد عقد مرموش لمدة عام آخر مع زيادة راتبه. وكان نوتينغهام وأستون فيلا مهتمين بضم اللاعب خلال الصيف الماضي". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:46 | 2024-10-08
07:00 | 2024-10-08
04:08 | 2024-10-08
01:52 | 2024-10-08
01:30 | 2024-10-08
23:00 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24