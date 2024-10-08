رسالة خاصة من ريال مدريد إلى إنييستا.. ماذا جاء فيها؟

ودع ريال مدريد النجم الإسباني أندريس إنييستا وجماهير نادي برشلونة بموقف نبيل عندما نشر بيانا مؤثرا للقائد الأسطوري للفريق الكتالوني بعد وقت وجيز من إعلانه اعتزال كرة القدم.



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"لقد ساهم أندريس إنييستا في نجاحات كرة القدم في إسبانيا، وقدم الكثير من الجهود من أجل تعزيز هذه الرياضة بما يتجاوز الألقاب العديدة التي فاز بها خلال مسيرته". وقال ريال مدريد في بيان نشره على منصة "إكس": "نظرا لإعلان أندريس إنييستا اعتزاله كرة القدم يرغب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته في إظهار تقديرهم وإعجابهم ومحبتهم لأحد أعظم أساطير كرة القدم الإسبانية والعالمية على حد سواء"."لقد ساهم أندريس إنييستا في نجاحات كرة القدم في إسبانيا، وقدم الكثير من الجهود من أجل تعزيز هذه الرياضة بما يتجاوز الألقاب العديدة التي فاز بها خلال مسيرته".

وأعاد ريال مدريد إلى الذاكرة هدف إنييستا في شباك منتخب هولندا خلال نهائي مونديال 2010 وهو التتويج العالمي الوحيد لإسبانيا، قائلا: "سيبقى هدفه الشهير في نهائي كأس العالم بجنوب أفريقيا عام 2010 في ذاكرة جميع المشجعين الإسبان إلى الأبد، يتمنى ريال مدريد له ولعائلته حظا سعيدا في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وقرر أندريس إنييستا رسميا وضع حد لمسيرته الكروية الملهمة وذلك بعمر 40 عاما، بعد أن خاض مشوارا زاخرا بالألقاب مع ناديه التاريخي برشلونة ومع منتخب إسبانيا. (روسيا اليوم)