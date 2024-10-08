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رياضة
يحتوي على 7 غرف نوم وملاعب تنس.. رونالدو يعرض قصره في إنكلترا للبيع مع حسومات! (صور)
Lebanon 24
08-10-2024
|
16:18
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لا يزال قصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقع في مقاطعة تشيشاير في إنكلترا معروضا للبيع، منذ رحيله عن فريق مانشستر يونايتد قبل عامين.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، اضطر رونالدو لخفض سعر الإدراج الأولي في شباط 2023 البالغ 5.5 مليون جنيه استرليني بشكل كبير، ليصبح 5 ملايين جنيه استرليني.
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وتبلغ مساحة قصر الدون 23 فدانا، ويحتوي على 7 غرف نوم، بالإضافة إلى مسبح داخلي وملاعب تنس.
وتشمل الميزات الأخرى غرفة سينما ومتجرا وجناحا ترفيهيا به مسبح، وصالة ألعاب رياضية، وساونا، وجاكوزي، وملعب بادل.
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وكان رونالدو يسكن في ذلك القصر بعدما عاد في صفقة مفاجئة إلى مانشستر يونايتد في أيلول 2021، قبل أن يرحل مع بداية عام 2023 إلى النصر السعودي.
لكن بعد فترة وجيزة، قام رونالدو البالغ من العمر 39 عاما، بتغيير منزله في تشيشاير، لينتقل إلى منزل آخر بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني يملكه الإنكليزي أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق.
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