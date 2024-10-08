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رياضة

هل ينطفئ بريق علي البليهي؟

Lebanon 24
08-10-2024 | 23:00
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يعيش علي البليهي، مدافع الهلال، فترة صعبة خلال الموسم الحالي، بعد قرار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، باستبعاده من مواجهتي اليابان والبحرين بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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صحيح أن الاستبعاد ليس بالضرورة أن يعود لسوء المستوى وإنما لاحتياجات المدرب في بعض الأحيان، ولكن بالنظر لوضع علي البليهي خلال الموسم الحالي، نجد أنه يعاني بشكل واضح على عكس الفترات السابقة.

وقرر مانشيني ضم 4 مدافعين وهم، حسن كادش وحسان تمبكتي وعون السلولي وعلي لاجامي، مستبعدا علي البليهي بشكل مفاجئ للجميع.

انتقادات جماهيرية
عانى البليهي من انتقادات جماهيرية في الفترة الأخيرة، بسبب تذبذب مستواه، والأخطاء الدفاعية التي يرتكبها، المتعلقة بسوء التمركز والمساحات التي تظهر خلفه، بالإضافة لبطء اتخاذ القرارات في بعض الأحيان.

وكان البليهي أحد الأسباب الرئيسية في استقبال هدف مبكر ضد الأهلي في كلاسيكو الجولة السادسة الذي حسمه الهلال بنتيجة (2-1)، بسبب سوء تمركزه أثناء تمريرة الإيفواري فرانك كيسي والتي تمكن من خلالها جابي فيجا من هز الشباك.

وتسبب ذلك في انتقادات جماهيرية حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن البرتغالي جورجي جيسوس لم يشرك حسان تمبكتي لحسابه خلال الكلاسيكو.

صدمة متوقعة
مع وجود حسان تمبكتي والسنغالي كاليدو كوليبالي وإمكانية التعاقد مع عون السلولي مدافع التعاون خلال الصيف المقبل، فإن البليهي يواجه خطر الرحيل عن الهلال.

البليهي الذي سينتهي عقده في صيف 2025، لم تتم مناقشة ملف استمراره مع الفريق، تزامنا مع الانتقادات الجماهيرية وتراجع مستواه بالفترة الأخيرة.

فضلا عن مقصلة جيسوس التي يهدف خلالها التخلص من الحرس القديم، بعدما رحل كل من محمد البريك ومحمد جحفلي وصالح الشهري وسلمان الفرج وعبدالله المعيوف.

وبالتالي، فإن الدور قد يأتي على الثنائي علي البليهي وياسر الشهراني بالصيف المقبل. (كووورة) 
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