28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فوز مثير لتشلسي على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات
Lebanon 24
09-10-2024
|
00:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقّق تشلسي الإنكليزي فوزاً مثيراً على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين الثلاثاء في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات.
وجاءت أهداف تشلسي بواسطة سيوكي نوسكن (2) وغورو ريتين (27 من ركلة جزاء) ومايرا راميريز (53).
Advertisement
في المقابل تكفّلت ألبا ريدوندو (39) وزميلتها ليندا كايسيدو (84) بتسجيل هدفي ريال مدريد.
وضمن ذات المجموعة فاز تفينتي الهولندي على مضيفه سلتيك الاسكتلندي بهدفين دون ردّ.
وفي المجموعة الأولى انتصر ليون الفرنسي على غلطة سراي التركي بثلاثية نظيفة وروما الإيطالي على فولفسبورغ الألماني بهدف دون ردّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
07:33 | 2024-10-08
08/10/2024 07:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات على الضاحية دمّرت منزلها... بطلة مسلسل "ع أمل": "البنايات بطلوا موجودين"
Lebanon 24
الغارات على الضاحية دمّرت منزلها... بطلة مسلسل "ع أمل": "البنايات بطلوا موجودين"
08:40 | 2024-10-08
08/10/2024 08:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
15:27 | 2024-10-08
08/10/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
14:00 | 2024-10-08
08/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2024-10-09
وفاة بطلة تسلق الجليد الروسية ألينا فلاسوفا
02:00 | 2024-10-09
رجل أعمال مصري قد يمنع الدوري السعودي من التعاقد مع محمد صلاح
23:00 | 2024-10-08
هل ينطفئ بريق علي البليهي؟
16:18 | 2024-10-08
يحتوي على 7 غرف نوم وملاعب تنس.. رونالدو يعرض قصره في إنكلترا للبيع مع حسومات! (صور)
14:06 | 2024-10-08
رسميًا.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي
10:46 | 2024-10-08
رسالة خاصة من ريال مدريد إلى إنييستا.. ماذا جاء فيها؟
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 12:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 12:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 12:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24