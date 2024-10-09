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رياضة

فوز مثير لتشلسي على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات

Lebanon 24
09-10-2024 | 00:23
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حقّق تشلسي الإنكليزي فوزاً مثيراً على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين الثلاثاء في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وجاءت أهداف تشلسي بواسطة سيوكي نوسكن (2) وغورو ريتين (27 من ركلة جزاء) ومايرا راميريز (53).
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في المقابل تكفّلت ألبا ريدوندو (39) وزميلتها ليندا كايسيدو (84) بتسجيل هدفي ريال مدريد.

وضمن ذات المجموعة فاز تفينتي الهولندي على مضيفه سلتيك الاسكتلندي بهدفين دون ردّ.

وفي المجموعة الأولى انتصر ليون الفرنسي على غلطة سراي التركي بثلاثية نظيفة وروما الإيطالي على فولفسبورغ الألماني بهدف دون ردّ.
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