Advertisement

رياضة

رجل أعمال مصري قد يمنع الدوري السعودي من التعاقد مع محمد صلاح

Lebanon 24
09-10-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1259352-638640580848853387.jpg
Doc-P-1259352-638640580848853387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فجر تقرير صحافي مفاجأة مدوية بشأن اقتحام أحد الأندية في الدوري الأميركي، مفاوضات التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح والذي سينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ويعتبر محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروينه، ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين، أكبر أهداف المملكة، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.
Advertisement

وكلاهما يرتبطا بعقود مع ليفربول ومانشستر سيتي، حتى 30 حزيران من عام 2025، وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد أو الرحيل "مجانا".

وبحسب موقع "tbrfootball" فإن نادي سان دييجو إف سي الأميركي، في منافسة شرسة مع المملكة العربية السعودية، للحصول على خدمات محمد صلاح وكيفين دي بروينه، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار الموقع إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان دييجو، المملوك لرجل الأعمال البريطاني من أصول مصرية محمد منصور، والذي يملك أكاديمية Right To Dream الشهيرة لكرة القدم في غانا وكذلك نادي FC Nordsjaelland الدنماركي، سيكون أحدث المنضمين إلى الدوري الأميركي في عام 2025، بعد تأسيسه بقيمة نصف مليار دولار تقريبا.

وتابع أن دييجو لن يكون قادرا على منافسة العروض السعودية على ضم نجم ليفربول، لكن يأمل منصور أن تساعده روابطه المصرية في منع انتقال صلاح إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

 وأوضح التقرير أن إقناع دي بروينه قد يكون سهلا، خاصة أن النجم البلجيكي صرح في أكثر من مناسبة، بأنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية بالولايات المتحدة الأميركية، والعيش هناك.

أما بخصوص صلاح، فإن منصور سيحاول إغراءه بنفس الطريقة التي أقنعت بها السعودية كريستيانو رونالدو، بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأضاف التقرير: "مالك نادي سان دييجو سيتحدث مع محمد صلاح، ويخبره بأنه الشخص الذي سيحدث تحولا في مسابقة الدوري الأميركي، وسيجعلها وجهة لأبرز نجوم العالم، مثلما فعل رونالدو في السعودية".

يذكر أن اسم صلاح، ارتبط بالانتقال إلى الهلال والاتحاد والأهلي في السعودية، بينما طلب رونالدو من مسؤولي النصر، التعاقد مع دي بروينه بأي ثمن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2024-10-09
00:23 | 2024-10-09
23:00 | 2024-10-08
16:18 | 2024-10-08
14:06 | 2024-10-08
10:46 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24