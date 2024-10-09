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رياضة

بعد رحيله عن ليفربول.. كلوب يتولى منصبا جديدا

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:30
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أعلنت شركة ريد بول النمساوية في بيان لها، الأربعاء، عن توقيع الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول الإنكليزي عقدا طويل الأمد لمنصب رئيس كرة القدم العالمية في الشركة.

وتملك الشركة أندية لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي وليدز يونايتد الإنجليزي ونيويورك الأميركي وبراغانتينو البرازيلي وأوميا أرديغا الياباني، على أن يسري العقد بدءا من الأول من كانون الثاني 2025.
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وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن كلوب حصل على خيار في العقد يسمح له بالرحيل لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، خلفا لناغلسمان.

وتابعت الشبكة أنه اعتبارا من كانون الثاني، سيقوم كلوب (57 عاما)، بتقديم المشورة لجميع فرق ريد بول حول أمور التدريب وفلسفة اللعب وتطوير المواهب والمدربين والانتقالات وغيرها.

وعبر كلوب عن سعادته بالمنصب الجديد الأول له منذ رحيله عن ليفربول، معلقا: "بعد ما يقرب من 25 عاما على الهامش، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا للمشاركة في مشروع مثل هذا".
 
وأضاف: "ربما تغير الدور، لكن شغفي بكرة القدم والأشخاص الذين يصنعون اللعبة على ما هي عليه الآن.. من خلال الانضمام إلى ريد بول عالميا، أريد تطوير وتعزيز ودعم المواهب الكروية المذهلة التي لدينا تحت تصرفنا". (سكاي نيوز عربية) 
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