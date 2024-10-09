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رياضة
بعد مسيرة ناجحة مع ليفربول.. "يورغن كلوب" ينضم إلى "ريد بول" في منصب جديد
Lebanon 24
09-10-2024
|
07:04
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عُيّن الألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي السابق مديرا لعمليات كرة القدم في "ريد بول" التي تملك أندية لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمسوي ونيويورك الأميركي، وفقا لما أفادت المجموعة النمسوية، الأربعاء.
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وقال كلوب (57 عاما) الذي تخلى عن مهامه الفنية مع "الريدز" في نهاية الموسم الماضي، بعد تسع سنوات قضاها، في رحاب النادي "بعد قرابة 25 عاما على دكة المدربين، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا للمشاركة في مشروع مثل هذا".
وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق الذي سيتولى مهامه الإدارية الجديدة في الأول من كانون ثاني 2025 "أرى دوري في المقام الأول كمستشار للمدربين وإدارة أندية ريد بول".
وجاء في بيان أصدرته العلامة التجارية النمسوية لمشروبات الطاقة، الأربعاء "لن يتدخل كلوب في الأعمال اليومية للأندية، بل سيتولى منصبا استراتيجيا أعلى مستوى".
واستبعد الألماني هذا الصيف التدريب مرة أخرى في المستقبل القريب. وحسب شبكة "سكاي" الألمانية، فإن عقد كلوب مع ريد بول يحتوي على شرط رحيل إذا أتيحت له الفرصة ليصبح مدربا لمنتخب بلاده.
وأعاد كلوب فريق ليفربول إلى الساحتين المحلية والقارية خلال فترة وجوده في ملعب "أنفيلد"، وقاده للفوز بلقب الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا.
وتنشط ريد بول في العديد من المسابقات الرياضية إلى جانب كرة القدم، أبرزها بطولة العالم للفورمولا واحد مع فريق ريد بول رايسينغ المتوّج بلقبي السائقين في الأعوام الثلاثة الماضية مع الهولندي، ماكس فيرستابن، والصانعين في العامين الماضيين. (الحرة)
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