فرنسا تستعد لمباراة إسرائيل بقيادة تشواميني بدلاً من مبابي

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ويغيب نجم ريال مدريد كيليان مبابي القائد المعتاد للمنتخب الفرنسي عن مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل وبلجيكا بعد أن قرر البقاء في ريال مدريد لاستكمال علاجه من إصابة في الفخذ.تشواميني الذي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادما من موناكو قدم أداء متميزا مع ناديه ومنتخب بلاده منذ ظهوره الأول مع الديوك الفرنسية في أيلول 2021.وكان تشواميني أحد المرشحين لارتداء شارة القيادة مع الظهير غول كوندي وحارس المرمى مايك مينيان.وبعد إسرائيل ستواجه فرنسا التي تحتل المركز الثاني في مجموعتها منتخب بلجيكا يوم الاثنين. (روسيا اليوم)