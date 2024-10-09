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رياضة

فضيحة تطال حكمة شابة... انتشر فيديو جنسيّ لها مع رجل مسنّ

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:07
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فرض الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بحق الحكمة الشابة إليف كارارسلان، بعدما زعم أنها ظهرت في مقطع "جنسي" مع مراقب مباريات يبلغ من العمر ثلاثة أضعاف عمرها.
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وتم إيقاف الحكمة كارارسلان البالغة من العمر 24 عامًا وأورهان إردمير البالغ من العمر 61 عامًا عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، كما تم رفض استئنافهما على القرار.

وأدارت كارارسلان مباريات في تركيا منذ أن أجبرتها الإصابة على التوقف عن لعب كرة القدم مع نادي بشكتاش.

وقالت كارارسلان: سيكون أمامي طريق طويل من الناحية القانونية، لكنني سأتغلب عليه بأقوى طريقة وأكثرها صلابة. أتطلع إلى دعمكم وحبكم الكامل في هذه القضية.

وأضافت: البكاء والصراخ والحزن ليست أشياء كنت سأفعلها. هذا ليس أنا، سأتمسك بقضيتي حتى النهاية. أنا مجرد واحدة من العديد من الأشخاص الذين يتعرضون للأذى.

وأصدر محامٍ يمثل كارارسلان بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي زعم فيه أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي. (العربية)
 
 
 
 

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