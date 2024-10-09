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رياضة
لاعبو منتخب فرنسا يظهرون بملابس غريبة تثير الجدل.. وصور تكشف!
Lebanon 24
09-10-2024
|
16:00
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يظهر لاعبو فرنسا عادة بملابس غريبة عند التحاقهم بمعسكر منتخب بلادهم استعدادا للمباريات الدولية، ما يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
ووفقًا لتقارير إخبارية فرنسية اليوم الأربعاء، فقد علق مدرب المنتخب ديدييه ديشامب على الحالة التي يظهر بها نجوم الفريق، وقد تكلم للمرة الأولى مع نجم إنتر ميلان ومنتخب فرنسا ماركوس تورام بشأن الملابس المثيرة للدهشة والاستغراب وذلك بعد أن حضر الأخير بزي أحد سائقي الدراجات النارية في سابقات الموتو جي بي (MOTO GP).
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وخاطب ديدييه ديشامب ماركوس قائلا: "هل كنت أمس في حلبة مونزا؟" (وهو سباق شهير للدراجات النارية في ميلانو). ورد ديشامب ساخرا من لاعبه بالقول: "شكرا لك، أعلم ذلك جيدا لقد سجلت هاتريك، ولكن ظننتك قد مررت بحلبة مونزا".
بدوره، رد ماركوس تورام بالقول إنه كان في ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو إذ قاد فريقه للفوز على تورينو (3 ـ 2) في الدوري الإيطالي.
ويثير كثير من لاعبي منتخب فرنسا جدلا واسعا بسبب ظهورهم الغريب بملابس تبدو ذات أشكال ومقاسات غريبة، فضلا عن حمل حقائب يد أشبه ما تكون بالحقائب النسائية ما أثار تفاعل كثير من النشطاء عبر منصات التواصل. (روسيا اليوم)
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