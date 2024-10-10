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رياضة
أنباء صادمة تربك حسابات أنشيلوتي
Lebanon 24
10-10-2024
|
03:56
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فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، عن تأخر عودة النمساوي دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد من الإصابة.
وتعرض النمساوي للإصابة يوم 17 كانون الأول 2023 في ملعب سانتياغو برنابيو، خلال مواجهة فياريال.
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وكانت الإصابة عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لساقه اليسرى، إضافة إلى تأثير على الغضروف الهلالي، مما أبعده عن الملاعب حتى الآن.
وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية: "وُصفت إصابة ألابا بأنها من بين أكثر الإصابات تعقيدًا التي قد يتعرض لها لاعب كرة قدم. وما زال اللاعب يواصل تدريباته الفردية في فالديبيباس".
وغاب ألابا عن نصف الموسم الماضي وعن بطولة اليورو بألمانيا، وكان الهدف هو عودته إلى المنافسة على أعلى مستوى في شهر تشرين الأول الجاري، لكن يبدو أن الانتظار سيستمر.
وأوضحت الشبكة: "الخطة الحالية تتضمن عودة ديفيد ألابا للعب مع ريال مدريد في شهر كانون الثاني المقبل، مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، والتي لا يخطط النادي الملكي لإجراء أي تعاقدات فيها. وبهذا الشكل، سيصل غياب ألابا إلى 13 شهرًا، أي أكثر من عام كامل بعيدًا عن الفريق".
وبالنسبة لكارلو أنشيلوتي، يُعتبر ديفيد ألابا عنصرًا أساسيًا في فريقه، خصوصًا مع الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق. وفي الريال لا يريدون المجازفة على الإطلاق بعودته، لكنهم يأملون في أن يكون جاهزًا في أسرع وقت ممكن، رغم أن التوقعات تشير إلى عودته في عام 2025. (كوورة)
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