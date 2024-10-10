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رياضة

من أجل برشلونة.. شتشيسني يرفض التخلي عن "عادة سيئة"

Lebanon 24
10-10-2024 | 09:28
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تراجع الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني مؤخرا عن قراره الاعتزال وانضم لبرشلونة، لكنه لا ينوي تغيير حياته الشخصية بما في ذلك عاداته السيئة.
 
ونجح برشلونة في إعادة الحارس البولندي من الاعتزال بعقد مدته موسم واحد، حيث كان علق قفازيه بعد مسيرة طويلة مع يوفنتوس، وذلك من أجل تعويض غياب الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيغن، الذي سيغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة.
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وقال شتشيسني في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "التدخين؟ هذه عادة في حياتي الشخصية ولن أغيرها ولا علاقة لأحد بها إذا كنت أدخن، أعتقد أن هذا لا يؤثر على ما أفعله في الملعب، فأنا أبذل مجهودا مضاعفا".
 
وتابع الحارس البالغ 34 عاما:"لا أفعل ذلك أمام الأطفال لأنني لا أريد أن أترك تأثيرا سيئا عليهم، في بعض الأحيان يلتقط أحدهم صورة من بين الأشجار التي أدخن فيها سيجارة، وهذا خطأهم وليس خطأي".

مضيفا: "إذا كان هناك من يعتقد أنني سأغير طريقتي في الحياة، فعليه أن يفكر مرة أخرى، كنت على هذا النحو طوال حياتي، وهذه الأشياء ببساطة ليست من شأن أحد، أريد أن يتم الحكم علي كحارس مرمى وليس للبحث عن قصص لا يهتم بها أحد حقا". (روسيا اليوم) 
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