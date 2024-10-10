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رياضة

قبل لقائه المنتخب السعودي.. ما الحيلة التي لجأ إليها المنتخب الياباني؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 11:00
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لجأ الجهاز الفني لمنتخب اليابان إلى فكرة جديدة تم تطبيقها في التدريبات خلال الأيام الماضية في السعودية استعدادا للمواجهة بين المنتخبين مساء اليوم الخميس.
 
ويحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة المواجهة المرتقبة التي يدخلها "الأخضر" وهو في وصافة المجموعة الثالثة مع اليابان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
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ولفت الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بأن أحد أسبابه لتفضيل لعب المباراة في جدة هو حالة الطقس التي تشهدها المدينة والتي لا يتأقلم معها اليابانيون.

وجاء حديث مدرب "الأخضر" ردا على شكاوى المنتخب الياباني بخصوص درجات الحرارة في جدة إذ قال مانشيني: "هذا سبب من أسباب لعبنا في جدة، في السعودية الأجواء الآن حارة في مختلف المناطق وفي اليابان لديهم أجواء أخرى".

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي نواف العقيل عبر حسابه على منصة "إكس" فإن لاعبي منتخب اليابان لجؤوا لحيلة للتغلب على هذه الأجواء موضحا: "خلال الأيام الثلاثة الماضية ركز لاعبو اليابان والمدرب على حرارة الجو في جدة، إذ قالوا إن عدم دخول الهواء في ملعب الجوهرة يسبب ضغطا".

أضاف: "تدرب بعض لاعبي اليابان خلال الأيام الماضية بملابس شتوية لمحاولة محاكاة أجواء اليوم والتأقلم على الطقس".

وتابع العقيل: "صحافي ياباني قال لي إن فكرة ارتداء ملابس شتوية تطبق للمرة الأولى في منتخبهم هنا بالسعودية". (روسيا اليوم) 
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