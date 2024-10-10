هواية ألهمت تكتيكات غوارديولا ويحبها صلاح.. ما القصة؟

من المدهش أن بيب غوارديولا وإنزو ماريسكا مدينان ببراعتهما التكتيكية إلى لعبة الشطرنج.



وقام مدربا مانشستر سيتي وتشيلسي بتدريب لاعبيهما بشكل منهجي على كيفية الاحتفاظ بالكرة باستخدام الحركة الذكية والفهم التفصيلي للعبة.

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ومن المثير للاهتمام أن إعداداتهم كانت مستوحاة من لعبة الشطرنج، ورجل واحد على وجه الخصوص – ماغنوس كارلسن.



ويعد اللاعب البالغ من العمر "33 عاما" بطل العالم خمس مرات، ويعتبر على نطاق واسع أحد أفضل الأساتذة الكبار على الإطلاق ومن كبار مشجعي كرة القدم، وقد أثر بأفكاره على بعض من أفضل اللاعبين والمدربين في العالم.

ويحب نجوم منتخب إنكلترا هاري كين وترينت ألكسندر أرنولد وأنطوني جوردون لعبة الشطرنج، كما أطلق أسطورة ليفربول محمد صلاح على نفسه لقب "مدمن" اللعبة، ووصف كارلسن بأنه الرجل الذي يريد مواجهته بذكائه.



ولقد نجح النرويجي بالفعل في سحق أرنولد في 17 حركة، كما تفوق على قائد أرسنال مارتن أوديغارد.



ودرس غوارديولا عبقرية كارلسن بعد رحيله عن برشلونة في 2012، ويقول إنها ساعدته في أن يصبح تكتيكيا أفضل.



وقال عبر كتابه: ليس لديك أي فكرة عن مدى التشابه بين الأمرين، كان هناك شيء واحد قاله كارلسن وأحببته، قال إنه لا يهم إذا كان عليه تقديم بعض التصحيات في بداية اللعبة، لأنه يعلم أنه أقوى في المراحل الأخيرة.



وأضاف في كتابه "بيب كونفيدينتال": لقد جعلني هذا أفكر ويجب أن أتعلم كيف أطبق ذلك في كرة القدم.