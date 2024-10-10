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رياضة
فوز مثير لإيرلندا على فنلندا
Lebanon 24
10-10-2024
|
23:30
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قلبت جمهورية آيرلندا تأخرها أمام فنلندا إلى فوز مثير.
وانتصرت جمهورية آيرلندا على مضيفتها فنلندا 2-1 يوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن المستوى الثاني من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
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وتقدمت فنلندا بهدف بوهجانبالو (17) قبل أن يدرك سكالس التعادل في الشوط الثاني (57) ومن ثم خطف برادي هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة (88). (بي إن سبورتس)
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