فوز مثير لإيرلندا على فنلندا

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قلبت جمهورية آيرلندا تأخرها أمام فنلندا إلى فوز مثير.وانتصرت جمهورية آيرلندا على مضيفتها فنلندا 2-1 يوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن المستوى الثاني من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.وتقدمت فنلندا بهدف بوهجانبالو (17) قبل أن يدرك سكالس التعادل في الشوط الثاني (57) ومن ثم خطف برادي هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة (88). (بي إن سبورتس)