أمام اليونان.. سقطة مخيبة لإنكلترا

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تلقى المنتخب الإنكليزي خسارة مفاجئة أمام ضيفه اليوناني بنتيجة (1-2)، مساء اليوم الخميس على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة، في المستوى الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية.وسجل فانغيليس بافيليديس ثنائية المنتخب اليوناني في الدقيقتين 49 و90+4، بينما أحرز جود بيلينغهام هدف المنتخب الإنكليزي الوحيد في الدقيقة 87.وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب اليوناني المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام المنتخب الإنكليزي صاحب المركز الثاني.وبدأ المنتخب الإنكليزي المباراة مهاجما، عندما أطلق لاعبه جود بيلينغهام، قذيفة تصدى لها الحارس اليوناني أوديسياس فلاتشوديموس في الدقيقة الثانية.وكاد بيلينغهام بدفع ثمن خطأ في الدقيقة الرابعة، عندما فقد الكرة لتصل إلى بافليديس الذي سددها فوق الحارس جوردان بيكفورد، لكن محاولته علت المرمى.وكاد المنتخب الإنجليزي يفتتح التسجيل في الدقيقة 22، عندما مرر بيلينغهام الكرة إلى بالمر، لكن نجم تشيلسي سدد فوق المرمى من موقف مريح.وشق الجناح الأيسر الإنكليزي أنتوني جوردون طريقه في الناحية اليسرى، قبل أن يسدد كرة بيمينه ابتعدت عن المرمى في الدقيقة 30.وعلى خطى جوردون، اقتحم الجناح الأيمن بوكايو ساكا دفاع اليونان، قبل أن يطلق تسديدة ارتدت من الدفاع وابتعدت عن المرمى في الدقيقة 38.